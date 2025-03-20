После серии взрывов в Энгельсе загорелась нефтебаза

В ночь на 20 марта в Саратове и Энгельсе прогремела серия мощных взрывов. Дроны ВСУ пытались атаковать местный нефтеперерабатывающий завод, сообщает телеграм-канал SHOT.

По словам местных жителей, около 4:00 они услышали звуки сирены, после чего прогремело несколько взрывов. Потом в районе нефтебазы начался пожар. Официальных комментариев о ЧП пока нет.

По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, ранее Министерство обороны предупреждало об угрозе атаки БПЛА, в связи с чем все экстренные службы были приведены в полную готовность.

ВСУ уже не первый раз пытаются атаковать нефтеперерабатывающие предприятия. Так, в ночь на 14 марта в результате атаки ВСУ произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, а в ночь на 19 марта загорелась нефтебаза в городе Кропоткине в Краснодарском крае.

Ранее сообщалось о том, что силы ПВО за ночь на 19 марта ликвидировали 57 дронов ВСУ над Россией.