За сутки силы ПВО сбили 15 украинских беспилотников над территорией РФ

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили атаку украинских беспилотников. В результате проведенных операций было уничтожено 15 БПЛА. Об этом сообщило Министерство обороны России.

По информации оборонного ведомства, 13 беспилотников были сбиты над Черным морем. Еще по одному — над Курской и Белгородской областями.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать объекты на российской территории. Чаще всего под удар попадают приграничные регионы страны — Белгородская, Брянская и Курская области. Последняя — подверглась нападению со стороны украинской армии. В августе ВСУ незаконно вторглись на территорию региона под массированными ударами населенных пунктов. На данный момент российские военные продолжают вытеснять врага из области.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после обстрела ВСУ в несколько белгородских сел и Шебекино остались без света.