После обстрела ВСУ в Белгородской области обесточило несколько поселений

В Белгородской области произошло аварийное отключение электроэнергии. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что без света остался город Шебекино и не меньше пяти поселений.

Украинские силы совершили очередную атаку на Белгородскую область 13 декабря. Основным ударам подвергался Шебекинский округ, наиболее близкий к границе.

Как сообщил Гладков, частично свет отключили в Шебекино, а также таких поселениях как Дмитриевка, Доброе, Купино, Ржевка и Яблочково. Пока ситуация остается без изменений. К устранению аварии приступят после согласования с Минобороны России.

Отметили, что авария произошла после прилета снаряда. В результате у трех жилых домов выбило стекла окон. Также частично повредились фасады и заборы.

«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах», — уточнил Гладков.

Ранее губернатор Белгородской области публиковал информацию об атаке ВСУ за прошедшие сутки. По его данным, противник пытался ударить по поселениям не менее 20 боеприпасами за три обстрела. Из 23 украинских БПЛА системой ПВО сбили 19. Повреждения получило одно здание, один человек госпитализирован со множественными осколочными ранениями.

В Краснояружском районе ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона, в результате чего погиб один боец обороны.

Ранее сообщалось, что над другими российскими регионами за ночь сбили 16 беспилотников ВСУ.