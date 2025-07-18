ПВО России сбила еще два вражеских БПЛА на подходе к Москве

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, силы противовоздушной обороны Минобороны России успешно перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата противника, которые направлялись в сторону Москвы.

В настоящее время на месте, где упали обломки сбитых БПЛА, оперативно работают специалисты экстренных служб для проведения необходимых работ и оценки ущерба.

Ранее сообщалось, что в течение ночи с 17 на 18 июля российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили масштабную атаку украинских беспилотников, уничтожив 73 воздушные цели.