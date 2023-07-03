Здание техобслуживания легковых автомобилей продолжают возводить в Дзержинском

Инспекторы Главгосстройнадзора проверили на прочность здание будущего автосервиса в подмосковном Дзержинском. Совместно с работниками лаборатории они проверили проделанные работы на соответствие проектной документации и качество используемых строительных материалов.

Отмечается, что данный объект начали строить в апреле этого года, возведение планируют завершить — в первом квартале следующего года. Площадь трехэтажного здания составит почти девятьсот пятьдесят квадратных метров. Ожидается, что после запуска автосервиса в муниципалитете будет создано пятнадцать рабочих мест.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в красной зоне по капремонту школ и детсадов оказались шесть округов региона.