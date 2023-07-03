Андрей Воробьев: в красной зоне по капремонту школ и детсадов оказались шесть округов Подмосковья

Некоторые школы, которые должны быть отремонтированы в Подмосковье к 1 сентября, готовы лишь на 40% — данные привел губернатор Андрей Воробьев на еженедельном совещании с правительством региона и главами городских округов по ВКС. Все они попали в красную зону.