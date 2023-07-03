Андрей Воробьев: в красной зоне по капремонту школ и детсадов оказались шесть округов Подмосковья
Фото: [Антон Чернов]
Некоторые школы, которые должны быть отремонтированы в Подмосковье к 1 сентября, готовы лишь на 40% — данные привел губернатор Андрей Воробьев на еженедельном совещании с правительством региона и главами городских округов по ВКС. Все они попали в красную зону.
«1 сентября не за горами, и я попросил подготовить список по готовности школ. У нас в красной зоне 6 школ: в Кашире, Лосино-Петровском, Одинцове, Сергиевом Посаде, Егорьевске, Люберцах. И один детский сад в Электрогорске», — перечислил глава Подмосковья.
Причем финансирование некоторых этих работ обеспечивается из федерального бюджета, добавил губернатор. Обратившись к главе Одинцовского округа Андрею Иванову, глава региона напомнил ос своем недавнем визите и встрече с жителями.
«Вы не смогли изменить ситуации по школе, где мы вместе с вами были и давали гарантии обеспокоенным мамам, что школа откроется 1 сентября», — сказал Андрей Воробьев, обращаясь к главе Одинцова.
Во вторник, 4 июля, губернатор планирует проверить один из таких «отстающих» объектов — школу в Люберцах, чтобы разобраться в ситуации.