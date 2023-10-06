Зенитчик Хатылев дал оценку возможного подрыва самолета Пригожина изнутри

По словам экс-начальника зенитных ракетных войск Командования спецназначения России Сергея Хатылева, исключать версию о подрыве самолета с бизнесменом Евгением Пригожиным в итоге взрыва внутри борта. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что о вероятности подрыва изнутри свидетельствует характер падения самолета.

По мнению военного эксперта, следственные действия определят точную причину данной авиакатастрофы, однако версия подрыва может получить подтверждение.

Напомним, что авиаборт с Пригожиным и командиром ЧВК «Вагнер» Дмитрием Уткиным, направляясь из Москвы в Санкт-Петербург, упал в Тверской области в конце августа. На борту находились 10 человек, все они погибли.