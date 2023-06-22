«Желтый» уровень погодной опасности установили на территории Московской области

В Москве и Подмосковье продлили «желтый» уровень погодной опасности до вечера пятницы, связано это с высокой вероятностью пожаров. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Напоминаем, что «желтый» является вторым уровнем опасности, который означает потенциально опасную погоду. При этом аналогичное предупреждение действует в Костромской, Ивановской, Владимирской, Тульской и Калужской областях ЦФО.

Однако в связи с чрезвычайной пожароопасностью в Рязанской, Смоленской и Ярославской областях ввели следующий «оранжевый» уровень.

Ранее стало известно, что Путин поручил рассмотреть вопрос об уголовной ответственности за пал сухой травы.