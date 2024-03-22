Женщина погибла в результате ДТП на трассе «Балтия» в Подмосковье
Фото: [t.me/mosoblproc]
На двадцатом километре автодороги «Балтия» в Подмосковье произошло смертельное ДТП, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.
Там 42-летний водитель иномарки совершил наезд на женщину, которая вышла из своего автомобиля из-за технической неисправности. Она стояла у задней части кузова машины.
От полученных травм в результате дорожно-транспортного происшествия женщина-водитель скончалась на месте. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ход и результаты расследования контролирует Красногорская городская прокуратура.
Ранее сообщалось, что в Богородском округе Подмосковья три человека пострадали при наезде иномарки на остановку общественного транспорта.