МВД опубликовало кадры с места наезда иномарки на остановку в Подмосковье
Фото: [Управление МВД России по Московской области]
Три человека пострадали при наезде иномарки на остановку в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Пострадавшие — пешеходы, которые ждали общественный транспорт. Авария случилась на шестьдесят седьмом километре трассы М-7.
По предварительным данным, «Газель» столкнулась с «Ниссаном», из-за чего последний наехал на остановку. Пострадавших госпитализировали.
Ранее сообщалось, что на Новорязанском шоссе перевернулась перевозившая стеклопакеты «Газель».