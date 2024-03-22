МВД опубликовало кадры с места наезда иномарки на остановку в Подмосковье

Безопасность
Управление МВД России по Московской области

Фото: [Управление МВД России по Московской области]

Три человека пострадали при наезде иномарки на остановку в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Пострадавшие — пешеходы, которые ждали общественный транспорт. Авария случилась на шестьдесят седьмом километре трассы М-7.

По предварительным данным, «Газель» столкнулась с «Ниссаном», из-за чего последний наехал на остановку. Пострадавших госпитализировали.

Ранее сообщалось, что на Новорязанском шоссе перевернулась перевозившая стеклопакеты «Газель».

Актуально
Подмосковье
ГУ МВД России по Московской области