Заблокированные в Курской области украинские военные сохранят свои жизни и получат достойное обращение, если сложат оружие и сдадутся в плен. Как сообщило РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин.

По словам лидера страны, если украинские военные откажутся от ведения боевых действий и сдадутся в плен Вооруженным силам России, они кардинально улучшат свое нынешнее положение.

«Им будет гарантирована жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и законами Российской Федерации», — сказал российский лидер.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в безвыходной ситуации оказались тысячи украинских военных, а трагической развязки вполне реально избежать, если руководство киевского режима отдаст своим подчиненным соответствующий приказ.

С просьбой пощадить вэсэушников к президенту РФ Владимиру Путину обратился глава США Дональд Трамп. Как заявил российский лидер, данное предложение было принято с пониманием. При этом он напомнил, что на счету находившихся на территории Курской области украинских военных есть множество преступлений, совершенных в отношении гражданских лиц.