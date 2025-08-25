Врачи спасли пациента с крайне высокой частотой ударов сердца

Саратовские врачи спасли мужчину с критическим увеличением частоты сердечных сокращений до 220–250 ударов в минуту, пишет агентство «Регион 64».

Отмечается, что пациент в тяжелом состоянии поступил в отделение реанимации Петровской районной больницы Саратовской области утром 24 августа. Врачи применили интенсивную медикаментозную терапию, используя высокие дозы препаратов для стабилизации сердечного ритма, однако нормализовать работу сердца с помощью этого не удалось.

Тогда медики приняли решение о проведении экстренной электроимпульсной терапии (электрической кардиоверсии). После применения короткого электрического разряда сердце пациента вернулось к нормальному функционированию, а его ритм был успешно восстановлен.

Как отмечает издание, состояние больного стабилизировалось после проведенной процедуры. Для дальнейшей диагностики и проведения обследования сосудов сердца (коронарографии) пациента перевели в областную клиническую больницу. Там специалисты смогут установить точные причины возникновения опасной аритмии и предотвратить повторение подобных ситуаций в будущем.

