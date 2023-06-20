Житель Коми пойдет под суд в Подмосковье за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере
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Прокуратура Московской области направила в Одинцовский городской суд уголовное дело против жителя Республики Коми, который обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, обвиняемый вместе с соучастниками намеревался сбывать синтетические наркотики на территории Подмосковья, Ленинградской области, Санкт-Петербурга и других российских регионов.
Преступная деятельность злоумышленника была пресечена в июле прошлого года. Тогда правоохранители изъяли из незаконного оборота свыше 5,5 килограмма наркотиков.
В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело в отношении соучастников выделено в отдельное производство.
Ранее сообщалось, что полицейские в подмосковном Клину обнаружили у водителя автомобиля около трех килограммов наркотиков.