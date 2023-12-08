Житель Подмосковья предстанет перед судом за убийство своего приятеля в ходе ссоры

В Подмосковье перед судом предстанет 59-летний местный житель, который зарезал своего 40-летнего знакомого в ходе ссоры. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Преступление произошло в одной из квартир городского округа Лосино-Петровский. Между мужчинами возник конфликт на бытовой почве. Один из них схватил нож и ударил в область шеи другого. Пострадавший скончался на месте.

В ходе расследования обвиняемый полностью признал свою вину и назвал следователям мотивы своего преступления.

Также известно, что ранее мужчина уже был судим за кражу. Из мест лишения свободы он вышел в 2021 году.

Ранее сообщалось, что в Московской области убили экс-депутата Верховной рады Илью Киву.