Соседи убитого в Подмосковье экс-депутата Рады Кивы рассказали о последней встрече с ним

Соседи убитого в Подмосковье экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы видели его утром перед убийством — политик прогуливался по территории коттеджного поселка, где находится отель, в котором он жил, пишет РИА Новости .

Также сообщается, что журналист агентства обнаружил проход в заборе вокруг отеля. По его словам, протоптанная тропинка ведет на территорию, прилегающую к гостинице.

Тело Ильи Кивы с огнестрельным ранением в голову нашли накануне в деревне Супонево под Одинцово. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее сожительница экс-депутата украинского парламента рассказала, что Кива практически каждый день выходил на прогулку в парк, чтобы записать для своих соцсетей видео на тему отношений России и Украины.