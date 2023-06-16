Житель Подмосковья зарезал коллегу в ходе ссоры на стройке

Ранее судимый 32-летний житель Подмосковья подозревается в убийстве коллеги. Мужчине предъявили обвинение. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления СК России по Московской области.

В ведомстве уточнили, что преступление произошло накануне на стройке в деревне Раздоры городского округа Одинцово, где работали подозреваемый и потерпевший. Между мужчинами возник конфликт. Один из них достал нож и нанес несколько ударов оппоненту.

Подозреваемого задержали сотрудники Росгвардии. В настоящее время следователи осмотрели место происшествия, провели очные ставки, допросили свидетелей. Назначен ряд экспертиз.

Ранее сообщалось, что против двадцатилетнего жителя Королева, который подозревается в сбыте наркотиков, возбудили уголовное дело.