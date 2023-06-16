Уголовное дело возбудили против жителя Королева, подозреваемого в сбыте наркотиков

Подмосковные полицейские задержали двадцатилетнего жителя Королева, который подозревается в сбыте наркотиков с помощью тайников-закладок. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Злоумышленника остановили полицейские возле одного из домов на Бурковском проезде. Он находился в состоянии наркотического опьянения. Сотрудники правоохранительных органов обследовали квартиру молодого человека и обнаружили там триста свертков с кристаллическими, порошкообразными и растительными веществами, а также магниты и различную упаковку. Все это было изъято.

«Согласно заключению эксперта <…>, содержимое четырех свертков является наркотическим средством — n-метилэфедроном», — сообщила Петрова.

Остальная часть веществ будет исследована в ближайшее время. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья пойдет под суд за убийство знакомого. Преступление было совершено более двадцати лет назад в Солнечногорске.