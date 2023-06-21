Житель Солнечногорска зарезал свою знакомую и спрятал ее тело в колодце

Суд заключил под стражу 39-летнего жителя Солнечногорска. Мужчина обвиняется в убийстве своей 49-летней сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

По данным ведомства, преступление произошло в феврале этого года. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес женщине несколько ударов ножом в область шеи. Она скончалась на месте.

Затем мужчина спрятал тело в колодец, припорошил его снегом, накрыл железными ставнями и закидал бытовым мусором. Для обеспокоенных родственников жертвы он придумывал различные причины ее долгого отсутствия.

В мае близкие потерпевшей обратились в полицию. После этого обвиняемый уехал из Подмосковья в Волгоградскую область.

В ходе допроса мужчина признался в содеянном и рассказал детали преступления. Следователи осмотрели место происшествия и проверили показания. В настоящее время расследование уголовного дело продолжается. Назначен ряд экспертиз.

Ранее сообщалось, что подмосковные полицейские задержали 52-летнего жителя Дмитрова, которых незаконно хранил у себя 140 патронов.