Жителя Дмитрова задержали за хранение боеприпасов

В Дмитрове задержали местного жителя, который незаконно хранил боеприпасы, сообщили в ГУ МВД РФ по Подмосковью. Патроны обнаружили в доме мужчины в деревне Прудцы.

По данным ведомства, гражданин в возрасте 52 лет хранил у себя 140 патронов калибром 5,6 миллиметра и 7,62 миллиметра. Нарушитель сообщил, что нашел боеприпасы в лесу.

Отмечается, что патроны пригодны для стрельбы. На мужчину завели уголовное дело. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.