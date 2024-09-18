Жителей атакованного ВСУ Торопца эвакуируют в Западную Двину, на площади десятки автобусов

В Торопце Тверской области местные жители публикуют происходящую ситуацию в связи с объявленной властями частичной эвакуацией из-за атаки вражеских дронов. Сообщается, что вывозить людей будут в сторону населенного пункта Западная Двина.

В официальном аккаунте администрации Торопецкого муниципального округа сообщается, что на Базарной площади уже находятся автобусы для эвакуации населения.

«Срочная эвакуация в Западную Двину в сторону трассы М-9», — приводится в сообщении.

Российские силы противовоздушной обороны продолжают отражать массовую атаку украинских беспилотников по городу Торопец Тверской области. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

Ранее мы сообщали, что в городе Торопец Тверской области после падения обломков сбитого украинского боевого дрона произошел сильный взрыв и начался пожар. Перед этим в небе местные жители слышали характерный звук БПЛА и последовавший затем хлопок.