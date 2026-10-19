Жителей многоквартирных домов предупредили о новой схеме мошенничества

Злоумышленники используют домовые чаты, чтобы выманивать у россиян данные для доступа к порталу «Госуслуги». Они представляются сотрудниками районного ГБУ «Жилищник» и сообщают о якобы запланированном общем собрании жильцов многоквартирного дома. Об этом ТАСС рассказал зампред комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

По его словам, в чатах распространяют объявления о голосовании по вопросу установки во дворе контейнера для сбора стеклотары. Чтобы принять участие в обсуждении, жильцам предлагают перейти по ссылке и подтвердить свою личность через «Госуслуги».

На самом деле такие сообщения могут быть частью мошеннической схемы. Если человек открывает ссылку и вводит на поддельной странице свои данные или код подтверждения, они попадают к злоумышленникам. В дальнейшем полученную информацию могут использовать в корыстных целях.

Машаров подчеркнул, что сотрудники «Жилищника» не оповещают жильцов о предстоящих собраниях подобным способом и не предлагают переходить по сомнительным ссылкам для участия в голосовании.

Эксперт призвал россиян внимательно относиться к сообщениям в домовых чатах, даже если они выглядят официальными. Перед тем как выполнять инструкции из таких объявлений, стоит проверить информацию через управляющую организацию по известным контактам. Не следует вводить данные для входа на «Госуслуги» на страницах, открытых по ссылкам из непроверенных сообщений, или сообщать кому-либо коды подтверждения.

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