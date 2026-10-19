Провизор объяснила, какие антисептики нельзя смешивать

Некоторые антисептики при совместном применении могут терять эффективность, а отдельные средства способны повреждать ткани. Об этом « Газете.Ru » рассказала провизор аптечной сети «Столички» Татьяна Рябина.

По словам специалиста, хлоргексидин не следует сочетать с мылом и другими поверхностно-активными веществами, а также с препаратами йода. Мирамистин не рекомендуется применять одновременно с перекисью водорода, йодсодержащими средствами и перманганатом калия из-за возможного взаимного ослабления действия.

Рябина также предупредила, что спиртовые растворы не подходят для обработки открытых ран и слизистых: они могут вызвать химический ожог и замедлить заживление. Такие средства обычно используют для дезинфекции неповрежденной кожи перед инъекциями и другими небольшими процедурами.

Эксперт пояснила, что хлоргексидин действует на многие виды бактерий и некоторые грибки, сохраняя активность на коже в течение нескольких часов. Мирамистин обладает широким антимикробным действием, но его эффект, по словам провизора, менее продолжителен.

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