Жителя Люберец задержали по подозрению в убийстве знакомого
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Следователи задержали 52-летнего жителя городского округа Люберцы, который подозревается в убийстве своего 56-летнего знакомого. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
По данным ведомства, преступление произошло накануне в одной из квартир в дачном поселке Красково. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил своего приятеля ножом.
Потерпевший скончался на месте. В полицию о произошедшем сообщили друзья погибшего, которые обнаружили тело в квартире на утро следующего дня.
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого по месту жительства. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. Назначен ряд экспертиз.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали водителя автомобиля, который сбил велосипедиста и пытался добить его ножом.