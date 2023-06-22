Жителя Люберец задержали по подозрению в убийстве знакомого

Следователи задержали 52-летнего жителя городского округа Люберцы, который подозревается в убийстве своего 56-летнего знакомого. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По данным ведомства, преступление произошло накануне в одной из квартир в дачном поселке Красково. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил своего приятеля ножом.

Потерпевший скончался на месте. В полицию о произошедшем сообщили друзья погибшего, которые обнаружили тело в квартире на утро следующего дня.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого по месту жительства. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. Назначен ряд экспертиз.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали водителя автомобиля, который сбил велосипедиста и пытался добить его ножом.