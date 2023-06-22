Суд арестовал водителя, который сбил велосипедиста в Подмосковье и пытался добить его ножом

Суд арестовал мужчину, который сбил велосипедиста, ударил его перочинным ножом в живот и скрылся. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел 15 июня на дороге, которая ведет в село Косяково городского округа Воскресенск. Известно, что мужчина решил добить велосипедиста ножом, поскольку разозлился на то, что в результате столкновения было повреждено лобовое стекло его автомобиля.

Потерпевшему удалось убежать с места происшествия и обратиться за медицинской помощью.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия». Ход и результаты расследования взяла на контроль Воскресенская городская прокуратура.

Фото: [ Пресс-служба прокуратуры МО ]

Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ России по городу Москве и Московской области задержали мужчину, который планировал вывезти за границу продукцию военного назначения.