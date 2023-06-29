Жителя Подмосковья приговорили к семи годам колонии за убийство мужчины в Истре

Жителя Подмосковья приговорили к семи годам колонии строго режима за убийство мужчины в Истре. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Преступление произошло в феврале этого года в помещении кузницы. По данным надзорного ведомства, злоумышленник в ходе ссоры нанес своему оппоненту около тридцати ударов руками. Через несколько дней потерпевший скончался.

Приговор вынес Истринский городской суд. Гособвинение поддерживал прокурор Подмосковья Сергей Забатурин.

Ранее сообщалось, что в Московской области при задержании злоумышленников погиб сотрудник правоохранительных органов, еще один полицейский получил ранение.