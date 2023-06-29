Жителя Подмосковья приговорили к семи годам колонии за убийство мужчины в Истре
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Жителя Подмосковья приговорили к семи годам колонии строго режима за убийство мужчины в Истре. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Преступление произошло в феврале этого года в помещении кузницы. По данным надзорного ведомства, злоумышленник в ходе ссоры нанес своему оппоненту около тридцати ударов руками. Через несколько дней потерпевший скончался.
Приговор вынес Истринский городской суд. Гособвинение поддерживал прокурор Подмосковья Сергей Забатурин.
Ранее сообщалось, что в Московской области при задержании злоумышленников погиб сотрудник правоохранительных органов, еще один полицейский получил ранение.