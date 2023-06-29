Дело о стрельбе в подмосковных полицейских передали управлению по расследованию особо важных дел

Уголовное дело о стрельбе в сотрудников полиции в Орехово-Зуевском городском округе передано в первое управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК России по Подмосковью.

В настоящее время на месте происшествия в городе Куровское работают следователи и криминалисты. Об этом со ссылкой на старшего помощника руководителя областного ГСУ СК Ольгу Врадий сообщило Агентство «Москва».

Ранее сообщалось, что житель Московской области обратился в полицию, заявив, что у него вымогают сто тысяч рублей и грозят расправой. Во время задержания злоумышленников один из них открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Один полицейский погиб, еще один был ранен.

После этого сотрудники уголовного розыска задержали четверых подозреваемых и доставили их в территориальный отдел полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.