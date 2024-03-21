Жителя Подмосковья задержали по подозрению в убийстве своего старшего брата

В Орехово-Зуево задержали 53-летнего мужчину, который подозревается в убийстве своего старшего брата, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Преступление произошло накануне рано утром в одной из квартир. Установлено, что между братьями случился бытовой конфликт, переросший в драку. В ходе потасовки один из них нанес другому не менее четырех ударов ножом. Потерпевший скончался на месте.

В ведомстве уточнили, что в ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что жительница Московской области пообещала любовнику почти два миллиона рублей за убийство ее супруга.