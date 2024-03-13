Жительница Подмосковья заплатила любовнику 1,8 миллиона рублей за убийство мужа
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В подмосковном Наро-Фоминске арестовали местную жительницу и ее знакомого, которые обвиняются в организации убийства и убийстве сорокалетнего мужчины, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
В ведомстве уточнили, что обвиняемая решила избавиться от своего мужа. За помощью она обратилась к мужчине, с которым состояла в романтических отношениях. Женщина пообещала ему 1,8 миллиона рублей за убийство супруга, тот согласился.
Преступление произошло в начале прошлой недели. Любовник женщины пришел ночью в квартиру к ее супругу и несколько раз ударил его обухом топора и ножом. Потерпевший скончался на месте. После этого соучастник взял деньги, которые женщина заранее спрятала для него, и скрылся.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Дмитрове арестовали двоих мужчин, которые обвиняются в убийстве своей знакомой.