Жителям Подмосковья напомнили об опасности отдыха на диких пляжах

В выходные работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели патрулирование по несанкционированным местам купания в двадцати трех округах Подмосковья, чтобы напомнить местным жителям правила безопасности на воде, сообщила пресс-служба ведомства.

Не все водоемы подходят для безопасного купания, поэтому плавать и загорать нужно только в специально оборудованных местах, это позволит избежать трагедий, напомнил заместитель начальника госучреждения Сергей Щетинин.

Он добавил, что на диких пляжах дно водоемов не чистят от коряг, мусора, стекла и острых камней, также опасность представляет сильное течение. Помимо этого, в несанкционированных местах купания не дежурят спасатели и медики, которые могли бы оказать помощь.

«Кроме того, гражданам стоит отказаться от купания в непогоду, при плохом самочувствии и после употребления алкогольных напитков, чтобы избежать беды», — заключил Сергей Щетинин.

Ранее губернатор Московской области рассказал, что в текущем году в регионе благоустроят около ста новых объектов.