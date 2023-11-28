Жителям Подмосковья напомнили об опасности тонкого льда на водоемах

В Подмосковье начинают замерзать водоемы. В этой связи спасатели напоминают жителям региона, что первый лед очень опасен.

С поздней осени до весны операторы подмосковной Системы-112 отмечают увеличение числа вызовов, связанных с происшествиями на льду, сообщила пресс-служба ведомства. Там напомнили, что на толщину льда влияют перепады температур, заморозки, оттепели и скорость течения. Безопасным считается лед, толщина которого не менее десяти сантиметров.

Так, определить толщину льда можно визуально. Прочный лед имеет голубой цвет с легким зеленоватым оттенком. Белый или желтоватый лед является весьма ненадежным. Кроме того, если более трех дней на улице держится плюсовая температура, то она приводит к снижению толщины льда.

Жителям Подмосковья напомнили, что в любой экстренной ситуации необходимо сразу же сообщать о ней в Систему-112 любым удобным способом, в том числе по средством звонка или СМС-сообщения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе ни на минуту не останавливаются работы по очистке дорог от снега.