Жительница Дагестана попалась на продаже новорожденной дочери акушерке

Жительница Дагестана продала собственную дочь сразу после родов. Правоохранители вскрыли преступление через несколько месяцев, об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Жительница села Магарамкент родила дочь в роддоме №2. Сразу после родов она договорилась с акушеркой, что та купит новорожденную за 650 тыс. руб. Чуть позже 39-летняя женщина получила оговоренные деньги от 46-летнего мужа медицинской работницы. Все вскрылось только через несколько месяцев.

«Мать крохи и подельники во всем сознались, их задержали. Судьбой малышки занимаются органы опеки», — указал микроблог.

В отношении всех фигурантов возбуждено уголовное дело по статье о торговле людьми. Им грозит до 10 лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мать бросила в подъезде свою годовалую дочь. 20-летняя женщина оставила ребенка в коляске, где ее потом нашли жители одного из многоквартирных домов. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности.