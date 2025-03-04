В Петербурге мать бросила годовалую дочь в подъезде

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая бросила годовалую дочь в подъезде. Об этом в своем телеграм-канале сообщило региональное МВД.

В понедельник стражи порядка получили информацию, что на лестничной площадке 6-го этажа одного из домов по 5-й линии Васильевского острова нашли коляску, внутри которой находился младенец. Родителей малыша очевидцы найти не сумели.

После поступления тревожного сигнала приехали полицейские, которые после отдали девочку врачам. Некоторое время спустя стражи порядка сумели найти 20-летнюю маму годовалого ребенка в одном из заведений общественного питания, находящегося на Среднем проспекте. Полицейским женщина рассказала, что не желает впредь заниматься воспитанием дочери, из-за чего попросила 16-летних знакомых откатить коляску к какому-нибудь жилому дому, и бросить там.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности). Ребенка поместили в детскую больницу. Фигурантка ранее уже привлекалась к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию дочери.

А в Московской области мать решилась на еще более страшное преступление и выбросила ребенка в мусоропровод.