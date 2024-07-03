Жительница Подмосковья ушла в лес за ягодами и заблудилась

Работники 206-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспаса» вывели из леса женщину 1958 года рождения, которая заблудилась во время сбора ягод, передает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в Коломне. Пенсионерка сама вызвала спасателей, сообщив им, что потеряла ориентир на местности. Местонахождение потерявшейся женщины установили по телефону. Поиски заняли полтора часа.

Уточняется, что с собирательницей ягод было все в порядке, ей не потребовалась медицинская помощь.

Ранее работники «Мособлпожспаса» помогли грибнику, который застрял на автомобиле посреди леса.