В Луховицах спасли грибника, который застрял на машине посреди леса

В Подмосковье спасли грибника, застрявшего на автомобиле посреди леса. Как рассказали в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас», инцидент произошел в Луховицах.

За помощью спасателей обратилась супруга 85-летнего жителя. Женщина рассказала, что ее муж отправился за грибами и застрял на лесном бездорожье в районе поселка Белоомут.

Пенсионер уехал без мобильного телефона, но супруга знала, где он обычно занимается сбором грибов. Спасатели прибыли в указанное место и начали объезжать лесные дороги, подавая звуковые сигналы с помощью громкоговорителя.

Мужчину обнаружили примерно в час ночи. Выяснилось, что автомобиль застрял на дороге, размытой дождями. Машину вытянули на проезжую часть, и грибник отправился домой.