В Наро-Фоминске осудят женщину, которая в ходе ссоры зарезала своего сожителя

В Наро-Фоминске перед судом предстанет женщина в возрасте 37 лет, которая в ходе ссоры убила своего сожителя. Об этом говорится в сообщении Прокуратуры Московской области.

Преступление было совершено в сентябре прошлого года возле одного из домов поселка Калининец. Между парой произошла очередная ссора на почве ревности со стороны мужчины. В ходе разборок женщина, будучи пьяной, вытащила из сумки нож и ударила сожителя в грудь.

От полученного ранения мужчина скончался на месте. Женщину задержали. В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело. Его направили в городской суд Наро-Фоминска.