Жительницу Мариуполя задержали за шпионаж на украинские спецслужбы

Женщину, проживающую в Мариуполе, задержали за сбор информации о частях ВС РФ, которые расположены в городе и вокруг него. Собранные данные дама передавала свои украинским кураторам. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление регионального управления ФСБ.

Сотрудники Федеральной службы безопасности в Мариуполе сумели выявить женщину, которая собирала данные о расположении российских воинских частей. Затем всю собранную информацию она отправляла на Украину при помощи социальных сетей. Эта деятельность квалифицирована как шпионаж.

ФСБ заявила, что благодаря своевременно предпринятым действиям удалось предотвратить человеческие жертвы, которые могли возникнуть как среди военнослужащих, так и среди гражданских лиц. В отношении жительницы Мариуполя было возбуждено уголовное дело.

Ранее судом Херсонской области был вынесен приговор за шпионаж в отношении гражданина Украины. 25-летний парень получил 11,5 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.