В Херсонской области осудили украинского шпиона

В Херсонской области вынесли приговор 25-летнему Сергею Крижановскому, которого обвиняли в преступлении по статье 276 УК РФ «Шпионаж». Подробности этого дела сообщает Генпрокуратура РФ.

В январе 2023 года гражданин Украины в добровольном порядке собирал информацию о перемещениях, а также местах дислокации вооруженных сил России. Добытые данные он отправлял через интернет-мессенджеры спецслужбам Украины. Сообщается, что в апреле 2023 года мужчина принял российское гражданство. Решением суда фигурант был признан виновным и приговорен к 11 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.

Ранее мы писали о том, что пожелавший сохранить инкогнито депутат Государственной думы передал в зону СВО три квадрокоптера «Мавик 3Т», каждый из которых стоит 650 тысяч рублей. Технические средства поступят в распоряжение добровольческого подразделения БАРС-4, которое было сформировано весной 2022 года.