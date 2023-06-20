Звонок в подмосковную Систему-112 помог спасти инвалида из горящего дома

Звонок жительницы Подмосковья на номер 112 и грамотные действия оператора единого номера вызова экстренных служб помогли спасти инвалида из горящего дома в Серебряных Прудах.

Как сообщила пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112, инцидент произошел на минувшей неделе. Женщина во время звонка сообщила, что горит дом, в котором находится мужчина с ограниченными возможностями здоровья. При этом заявительница, находясь в панике, не назвала адрес, она попросила как можно быстрее отправить на место спасателей и бросила трубку.

Оператор Системы-112 Подмосковья мгновенно отреагировал на вызов. Он направил пожарной охране, скорой помощи и службе газовой сети координаты звонившей женщины, которые определились автоматически. После этого оператор еще раз связался с заявительницей и уточнил адрес.

Затем точный адрес был передан всем экипажам, которые уже находились на половине пути к месту происшествия.

«Именно благодаря быстрой реакции специалиста службы спасения удалось спасти и хозяина, и его дом», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что за три месяца весны операторы подмосковной Системы-112 приняли свыше миллиона звонков.