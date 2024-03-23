«112»: врач скорой обнаружил взрывное устройство на одном из трупов после теракта в «Крокусе»

Как передает «112», один из медиков во время переноса тела погибшего мужчины для осмотра и опознания обнаружил на нем похожий на медицинский кардиомонитор предмет.

Позже выяснилось, что указанный предмет на самом деле мини-бомба, прикрепленная к телу покойного.

«Предмет выпал из-под одежды одного из покойных, когда тело переносили в зал. Врач сразу заметил, что прибор выглядит странно и установлен неправильно. Бомба была обмотана скотчем, а вокруг торса покойного был обмотан чем-то заполненный пояс», — приводится в публикации.

Силовиками сразу же наместо были вызваны саперы, которые и определили предмет, как самодельное взрывное устройство.

В настоящее время устанавливается личность погибшего. Вполне вероятно, что труп принадлежит одному из террористов.

Напомним, что в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. Группа мужчин расстреляла людей из автоматов. Вскоре был взрыв и пожар, который перекрыл многие выходы людям. Часть спаслась через крышу: их эвакуировали спасатели. Согласно предварительным данным число погибших от теракта в «Крокусе» увеличилось до 62 человек, 10 тел нашли в туалете. Посетители ТЦ пытались спрятаться в уборных от стрельбы, но потом задохнулись из-за вспыхнувшего пожара. Более сотни пострадали.

Сразу после теракта в «Крокусе» украинских ГУР (Главное управление разведки) Минобороны Украины поспешил откреститься от произошедшего. Как заявил представитель ведомства Андрей Черняк, Киев якобы не имеет никакого отношения к трагедии в подмосковном Красногорске.

Позднее глава СНБО Алексей Данилов признал, что за содеянным стоит киевский режим.