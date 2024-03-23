«Весело сегодня в Москве?»: СНБО Украины признало причастность к теракту в «Крокусе»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона фактически взял на свое ведомство ответственность за случившуюся в пятницу вечером, 22 марта, трагедию в подмосковном торговом центре «Крокус».

Бывший бандит и рекетир по кличке «Мячик» даже не старался сдержать своего восторга по поводу случившегося. Мало того, Данилов даже попытался поупражняться в остротах, совершенно не понимая, что своей болтовней буквально сдает киевский режим и его западных кураторов.

«Весело сегодня в Москве? Я считаю, что очень весело. Хочется верить, что такое веселье мы будем им устраивать чаще. Все-таки «братский» народ, а родственников нужно чаще радовать и чаще к ним в гости ходить. Значит, будем ходить», — самодовольно заявил Данилов.

В этой связи примечательно, что сразу после теракта в «Крокусе» украинских ГУР (Главное управление разведки) Минобороны Украины поспешил откреститься от произошедшего. Как заявил представитель ведомства Андрей Черняк, Киев якобы не имеет никакого отношения к трагедии в подмосковном Красногорске.

Напомним, что в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. Группа мужчин расстреляла людей из автоматов. Вскоре был взрыв и пожар, который перекрыл многие выходы людям. Часть спаслась через крышу: их эвакуировали спасатели. В результате стрельбы 40 человек погибли, более сотни были ранены.