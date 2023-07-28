«13 лет спустя»: как изменилась жизнь актеров популярного российского сериала

Пока страна замерла в ожидании премьеры, мы решили вспомнить, как все начиналось, и как изменились актеры проекта с момента его старта за 12 лет.

Сериал «Универ. Новая общага», запущенный в 2011 году, успешно просуществовал более 10 лет. Однако у него был предшественник — проект «Универ», стартовавший в 2008 году. Именно там впервые и появился обаятельный и простоватый качок Эдуард Кузьмин, он же Кузя. На экране образ воплотил актер Виталий Гогунский. После восьми лет съемок Гогунский нашел график работы слишком напряженным. У него оставалось мало времени на родных и увлечения. Сейчас артист пишет музыку, дает концерты, снимает клипы и изредка появляется в кино.

С момента выхода первой серии «Универ. Новая общага» актриса Анна Хилькевич, сыгравшая Машу Белову, успела дважды выйти замуж. Вторая попытка устроить личную жизнь оказалась удачной. С бизнесменом Артуром Волковым у звезды две дочери. Хилькевич успевает уделять время как воспитанию детей, так и карьере: снимается в кино, реалити-шоу и активно ведет социальные сети, рассказывая о материнской жизни.

Стас Ярушин, воплотивший образ рублевского мажора Антона Мартынова, тоже стал достаточно узнаваемой персоной: он снимается в кино, реалити-шоу, и ведет собственное шоу на YouTube, где интервьюирует музыкантов. Женат на Алене Ярушиной, пара воспитывает дочь и сына.

Арарат Кещян же сыграл армянина Артура Микаэляна, Майкла. Историка, дамского угодника и сердцееда, который остепенился лишь после того, как женился на университетском психологе Варваре. Их совместная семейная жизнь освещалась в сезоне «Универ. 10 лет спустя». После выхода «Универа» актер получил всероссийскую популярность и массу предложений. Снялся в лентах «Одноклассницы», «Тот еще Карлосон!», «СашаТаня» и других. Кещян в браке с бизнесвумен Екатериной Шепетой, пара воспитывает троих дочерей.

Настасья Самбурская, сыгравшая Кристину Соколову, как и Гогунский делала паузу в съемках «Универа». В перерывах между этой работой и службой в театре звезда пробовала себя на музыкальном поприще, а также в качестве модели и телеведущей. Сейчас она дает сольные концерты и ведет блог.

Ранее мы сообщали о том, что легендарный российский ситком получит продолжение.