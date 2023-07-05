«Вернули мой 2008»: легендарный российский ситком получит продолжение

Уже известно, что к работе над проектом присоединятся Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Александр Якин и Дарья Сагалова, которые ранее исполняли роли главных героев. Дата выхода продолжения пока не сообщается, однако сериал точно получит 10 эпизодов, а его производством ТНТ будет заниматься совместно с кинокомпанией братьев Андреасян.

Напомним, что это не единственное продолжение культовых отечественных сериалов за последнее время, ведь несколько месяцев назад уже завершились съемки нового сезона «Папиных дочек».

«Они уже старые, не думаю, что получится хорошо, и это будет интересно смотреть»; «Я ждал, я знал, я верил, что они вернутся! Да здравствует самый крутой российский ситком нулевых! Букины, мы ждем вас»; «Ого, возвращение легенды, которое мы заслужили! Вернули мой 2008», — прокомментировали новость россияне.

Ранее сообщалось, что психолог предложила запретить в России продолжение «Игры в кальмара».