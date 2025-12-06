17-летний российский студент признался, зачем публиковал фейки в СМИ-иноагентах

6 декабря издание «Известия» сообщило , что автором интернет-ресурса «Новая вкладка»*, публиковавшего фейковые материалы под псевдонимом «Дмитрий Шишкин», оказался студент Пензенского государственного университета в возрасте 17 лет.

Дмитрий, как выяснилось, — это его настоящее имя, а псевдоним он создал, изменив лишь фамилию. В университете он изучает таможенное дело. По его признанию, он начал придумывать факты из-за своего недостаточного профессионализма. Дмитрий с сожалением отметил, что, похоже, из него не вышел хороший журналист.

«Наверное, я правда очень плохой журналист. В самом начале стажировки я понял, что мне сложно найти героев, а когда дедлайн подходил к концу, я решил их выдумать. Фактчекинга не было, и я думал: а почему бы не продолжать это делать?», – поделился Дмитрий с «Известиями».

Студент признался, что для большей убедительности он создал поддельные скриншоты переписки с вымышленными персонажами. Позже он решил во всем честно сознаться.

*сайт заблокирован на территории РФ по решению Роскомнадзора.