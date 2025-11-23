«Хотел умереть на Родине»: 81-летнему иноагенту закрыли дорогу в Россию из-за «дела о гостайне»

СК России официально отказал 81-летнему адвокату Борису Кузнецову*, объявленному в розыск и признанному иноагентом, в прекращении уголовного преследования. Об этом пишет «Коммерсантъ» .

Это решение СК фактически лишает пожилого человека, проживающего в Испании, шансов вернуться на родину, как он сообщал в своем обращении, «чтобы умереть там, где родился».

Уголовное дело о разглашении государственной тайны против адвоката было возбуждено в 2007 году и до сих пор не передано в суд, хотя с момента его возбуждения прошло 18 лет. В ответах, полученных Кузнецовым из ГСУ СКР по Москве, ведомство назвало его доводы «субъективным мнением» и заявило о нецелесообразности дальнейшей переписки, обвинив адвоката в злоупотреблении правом на обращение.

Конфликт возник вокруг справки-меморандума ФСБ с грифом «секретно», которую защитник, представляя интересы сенатора, приобщил к жалобе в Конституционный суд. Сам Кузнецов настаивает, что не имел доступа к гостайне, а обнародованные материалы к тому моменту уже были рассекречены.

Параллельно адвокат продолжает судебную тяжбу с государством: 1 декабря 2025 года Мосгорсуд рассмотрит его иск о взыскании 21 миллиона долларов с Минфина и СКР за нарушение разумных сроков следствия, которое продолжается с 2007 года.

