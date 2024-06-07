В пятницу, 7 июня, после удара вооруженных сил Украины по селу Садовое Харьковской области, погиб 21 человек, в том числе один ребенок. Об губернатор региона Владимира Сальдо сообщил телеканалу «Россия 24» .

Первый удар вооруженных сил Украины пришелся по находящемуся рядом с частым сектором небольшому магазину. После взрывы к месту происшествия на помощь бросились очевидцы и произошел второй прилет. В результате атаки погиб 21 человек. Среди жертв оказался 9-летний ребенок, который в момент происшествия играл в песочнице. До этого Сальдо сообщал о 19 убитых и пяти раненых. Позже он сообщил ТАСС, что погибли 22 человека, а 15 получили ранения.

Ранее мы писали о том, что бронь от мобилизации на Украине получат 90% сотрудников Госслужбы по ЧС и полиции. Киевские власти пришли к выводу, что если провести мобилизацию большего числа лиц, занимающихся оперативной работой, над безопасностью внутри страны нависнет угроза.