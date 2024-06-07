Ты не пойдешь: на Украине спасатели и полицейские получили бронь от мобилизации

Руководитель МВД Украины Игорь Клименко сообщил о том, что бронь от мобилизации получили 90% сотрудников Госслужбы по ЧС и полиции.

Чуть ранее в Раде заявили, что по решению кабинета министров Украины данной судьбы смогут избежать только 50% сотрудников Госслужбы по ЧС. По мнению парламентариев это могло привести к негативным последствиям с безопасностью на территории государства. В итоге было принято решение увеличить первоначальную цифру до 90%.

При этом Клименко сообщил о получении брони всеми без исключения сотрудниками, которые заняты оперативной работой. Речь о пожарных, саперах и работниках других подобных подразделений. Напомним, что закон о мобилизации на Украине вступил в силу с 18 мая. В течение 60 дней все военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет обязаны актуализировать свои данные в военкоматах.

Ранее мы писали о том, что на предстоящем саммите НАТО не будет обсуждаться возможность вступления Украины в альянс.