«А этот, как тут оказался?»: друг Зеленского Ревва выступил в Петербурге, не сказав ни слова про «не ту дверь»

В российском обществе зреет очередной скандал, связанный с не поддержавшими СВО селебрити.

Как передает телеканал «Царьград», накануне на «Золотом Граммофоне» в Санкт-Петербурге выступил певец-релокант Александр Ревва, предпочитающий после начала спецоперации жить исключительно в Дубае.

Отмечается, что близкому другу президента Украины Владимира Зеленского, не раз высказывавшегося неоднозначно по СВО, даже не пришлось что-то лепетать про «не ту дверь», подобно Филиппу Киркорову и ехать в Донбасс.

Ревву почему-то пустили на сцену и позволили заработать за свое выступление на сцене перед россиянами. Произошедшее возмутило общественность, которая недоумевает, как такое могло произойти.

«А это как тут оказалось? Просто как ни в чем не бывало, приехал, срубил бабла и...???» — возмущаются россияне в соцсетях.

Напомним, Александр Ревва родом из Донецка. В Донбассе живет его отец, который с начала СВО категорически не желает общаться со своим отпрыском из-за расхождения во взглядах.

Ранее мы писали, что поющий под псевдонимом Артур Пирожков Александр Ревва попал в «черный список» российского ТВ за дружбу с Зеленским.