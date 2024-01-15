Водящий дружбу с Зеленским Александр Ревва попал в «черный список» российского ТВ
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Отметим, бывшего участника КВН российского исполнителя Александра Ревву вырезали из эфиров всех российских федеральных каналов.
Как пояснил руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, причины происходящего в том, что Ревва последовательно придерживается мнения, что СВО на Украине не является благом как для РФ, так и для соседнего государства.
«Ревва – друг Зеленского, я об этом говорил неоднократно. Кроме того, у него двойное гражданство. Все мы знаем, что у него была позиция по поводу СВО изначально другая. Но потом он понял, что из-за этого стал терять в деньгах, переобулся и, соответственно, решил опять приехать в Россию зарабатывать. Но мы этого ему не дадим сделать», - цитирует Бородина ТАСС.
Ранее сообщалось, что певец Филипп Киркоров покинул Россию.