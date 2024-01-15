Водящий дружбу с Зеленским Александр Ревва попал в «черный список» российского ТВ

«Ревва – друг Зеленского, я об этом говорил неоднократно. Кроме того, у него двойное гражданство. Все мы знаем, что у него была позиция по поводу СВО изначально другая. Но потом он понял, что из-за этого стал терять в деньгах, переобулся и, соответственно, решил опять приехать в Россию зарабатывать. Но мы этого ему не дадим сделать», - цитирует Бородина ТАСС.