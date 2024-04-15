ABC News перечислил потери Израиля в результате ракетной атаки Ирана

Не менее девяти прорвавших воздушную оборону Израиля «Железный купол» иранских ракет поразили две авиабазы израильтян, передает американский телеканал ABC News со ссылкой на высокопоставленного представителя США.

Собеседник телеканала уточнил, что пять баллистических ракет угодили в авиабазу Неватим. В результате чего были повреждены складские помещения, неиспользуемая взлетно-посадочная полос и транспортный самолет C-130.

«Еще четыре баллистические ракеты попали в авиабазу Негев, но данных о более значительном ущербе пока не поступало», — приводится в публикации телеканала.

Напомним, отношения между Ираном и Израилем в очередной раз обострились после того, как в Сирии вследствие работы израильской авиации было поражено здание иранского консульства. Это произошло в апреле. В ночь на воскресенье, 14 апреля, Иран нанес ответный удар по территории Израиля, отметив, что месть совершена. Эксперты называют ночную атаку одной из масштабной в плане применения различных видов дронов. Мир наблюдает за ситуацией, будет ли нанесен ответный удар со стороны ЦАХАЛ и не перерастет ли конфликт в полномасштабную войну на Ближнем Востоке.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя атаку Тегерана на Израиль предупредил, что Ближний Восток находится на грани полномасштабной войны.