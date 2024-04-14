Генсек ООН Гутерреш: Ближний Восток находится на грани полномасштабной войны

Осталось совсем немного до того момента, когда ближневосточный регион будет окончательно втянут в полномасштабный конфликт, заявил на заседании Совета Безопасности ООН генсек организации Антониу Гутерреш.

Таким образом он прокомментировал стремление Ирана атаковать Израиль в качестве ответной меры за недавние бомбардировки иранского посольства в сирийском Дамаске.

«Ближний Восток находится на грани. Люди в регионе стоят перед лицом реальной угрозы разрушительного полномасштабного конфликта», — цитирует Гутерреша ТАСС.

В продолжение сказанного генсек ООн призвал все причастные к возмошному конфликту страны немедленно принять все необходимые меры по деэскалации сложившейся ситуации.

Напомним, отношения между Ираном и Израилем в очередной раз обострились после того, как в Сирии вследствие работы израильской авиации было поражено здание иранского консульства. Это произошло в апреле. В ночь на воскресенье, 14 апреля, Иран нанес ответный удар по территории Израиля, отметив, что месть совершена. Эксперты называют ночную атаку одной из масштабной в плане применения различных видов дронов. Мир наблюдает за ситуацией, будет ли нанесен ответный удар со стороны ЦАХАЛ и не перерастет ли конфликт в полномасштабную войну на Ближнем Востоке.

Ранее мы сообщали, что Иран выпустил по Израилю за сутки более 300 ракет и беспилотников.